Calciomercato Milan, nuovo affondo del Barcellona per Leao? Si può fare in questo modo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Continua a far discutere la posizione attuale di Rafael Leao al Milan. Nelle due partite di Serie A il portoghese è rimasto seduto in panchina, innescando forti polemiche. Parlando di calciomercato, come riportato da Sport, l’interesse nei suoi confronti del Barcellona rimane vivo.

L’ex Lille è il nome in cima alla lista dei desideri di Deco. L’operazione potrebbe concretizzarsi solo nel caso il cui il Milan non richieda una cifra troppo alta.