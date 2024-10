Calciomercato Milan, Leao in bilico? C’è solo un top club sul portoghese, ecco quale

Calciomercato Milan, Leao resta in bilico: il Barcellona può tornare alla carica già dalla prossima estate. Tutti i dettagli

Come riferito da calciomercato.com, Rafael Leao è in bilico nel calciomercato Milan della prossima estate:

PAROLE – «Leao è deluso anche con se stesso per non riuscire a essere incisivo, ha perso il sorriso ma vuol fare di tutto per ritrovarlo. Sotto l’ultimo post di Camarda, gli ha scritto: “Sei un milanista vero piccolo mio”, con due cuori rossoneri. Il futuro non va oltre la prossima partita, per la società non ci sono altri orizzonti temporali: non pensa a cosa sarà di Leao a gennaio o in estate. Semmai è l’agente del calciatore che potrà guardarsi intorno sul mercato: l’estate scorsa qualche segnale era arrivato da Barcellona, che però resta in crisi finanziaria. Se risolverà i propri guai economici, tornerà a farsi sentire? Sempre secondo la Gazzetta dello Sport è un’ipotesi, come ce ne sono altre. Oggi però c’è una sola opzione sul tavolo: il Milan».