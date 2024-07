Calciomercato Milan: la Juve studia la STRATEGIA per Koopmeiners, così può finanziare il colpo

La Juventus non molla il colpo Koopmeiners, accostato anche al calciomercato Milan. In tal senso ecco la strategia bianconera

Koopmeiners è un obiettivo dichiarato della Juve nonostante Percassi abbia detto che non è in vendita. Ma per arrivare all’offerta giusta per il centrocampista accostato anche al Milan i bianconeri devono mettere da parte un tesoretto

A riferirlo è stato Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport spiegando che la Juve potrebbe sacrificare Chiesa, McKennie me anche giovani talenti come Huijsen e Soulé per raggiungere lo scopo e dare a Thiago Motta un giocatore che considera indispensabile nel suo progetto.