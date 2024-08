Calciomercato Milan, il PUNTO sulle mosse dei rossoneri! Per Emerson Royal manca poco: su Fofana e Koné... ULTIME

Calciomercato Milan, il PUNTO sulle mosse dei rossoneri! Per Emerson Royal manca poco: su Fofana e Koné… Le ULTIME sul Diavolo

Luca Marchetti ha riportato alcuni aggiornamenti a Sky Sport per quanto riguarda il calciomercato Milan.

PAROLE – «Il Milan ha fermato la trattativa per Scuffet dopo le prestazioni di Torriani. Inoltre il Diavolo dovrà risolvere la grande incognita relativa al centrocampo, non ci sono stati passi avanti sui discorsi Fofana e Koné ma i rossoneri devono risolvere questo problema. Per Emerson Royal ci siamo quasi e la trattativa non è a rischio».