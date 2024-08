Calciomercato Milan, Moncada DEPENNA l'obiettivo in difesa! Blitz in corso, può FIRMARE con... ULTIMISSIME

Calciomercato Milan, Moncada depenna l’obiettivo in difesa: Kiwior, difensore dell’Arsenal, si avvicina al Bologna

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Kiwior, difensore accostato anche al calciomercato Milan, è vicino al Bologna:

PAROLE – «Il Bologna è pronto a prendere Kiwior in prestito oneroso con diritto di riscatto se l’Arsenal, a partire dalla giornata di domenica 25, aprirà a questa formula. Sarà decisivo capire se nelle prossime ore il giocatore rimarrà ancora fuori dalle scelte (anche in panchina) tecniche di Arteta per la sfida di Premier League contro l’Aston Villa, in programma alle 18:30. A quel punto, i rossoblù faranno partire una spinta decisiva. Forte anche dei rapporti instaurati con il club inglese per l’operazione Calafiori. A Kiwior si è interessata anche la Fiorentina. Ma negli ultimi giorni non ci sono state nuove accelerazioni. A differenza di ciò che sta facendo il Bologna».