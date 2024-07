Calciomercato Milan: Kiwior RIFIUTA la proposta della rivale in Serie A, la RIVELAZIONE

Kiwior uno degli obiettivi del calciomercato Milan per rinforzare la difesa avrebbe rifiutato la proposta del club di Serie A

Jakub Kiwior è uno degli obiettivi del calciomercato Milan per rinforzare la difesa. Ecco gli aggiornamenti dati da Fabrizio Romano.

TRATTATIVA CON IL BOLOGNA – «Nelle ultime 48 ore il Bologna ha chiesto Kiwior a titolo definitivo all’Arsenal, l’Arsenal ha aperto a questa possibilità e in generale è aperto alla possibilità di cedere Kiwior a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto nel corso di questa sessione»

LA DECISIONE – «Kiwior però ha detto di no al Bologna, è disponibile al ritorno in Serie A ma vuole un club differente, non accetta il Bologna come destinazione nonostante il Bologna giochi la Champions League»