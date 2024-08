Calciomercato Milan, FATTA per Kalulu alla Juve! Cifre e DETTAGLI, definita la FORMULA dell’operazione

Calciomercato Milan, fatta per Kalulu alla Juve: il francese con ogni probabilità salterà il trofeo Berlusconi. Cifre e formula

Come riferito da Daniele Longo, il calciomercato Milan ha definito in questi minuti la cessione di Kalulu alla Juve. Il difensore francese con ogni probabilità non parteciperà all’attuale Trofeo Berlusconi:

PAROLE – «Confermato, Kalulu va alla Juventus in prestito oneroso da 3,5 milioni con diritto di riscatto a 14 milioni più 3 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Ultimi dettagli in giornata, Pierre non dovrebbe essere convocato per il trofeo Berlusconi».