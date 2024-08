Calciomercato Milan: c’è l’OK di Thiago Motta all’operazione Kalulu alla Juve, la RIVELAZIONE

Il futuro di Kalulu sembra esser quello di lasciare il calciomercato Milan per la Juventus. C’è l’ok di Thiago Motta all’operazione

Altro sì all’affare. Il futuro di Kalulu sembra esser quello di lasciare il calciomercato Milan per la Juventus. C’è l’ok di Thiago Motta all’operazione. La rivelazione di Alfredo Pedullà sui suoi canali social:

LE PAROLE – «Kalulu-Juventus in stato sempre più avanzato. Thiago Motta accetta Kalulu come ha accettato Cabal perché può giocare sulla fascia e al centro. Ma non era la sua prima scelta»