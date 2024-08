Calciomercato Milan: la Juventus STUDIA l’offerta per Koopmeiners, CIFRE e tempistiche

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Koopmeiners. Piace anche alla Juventus che studia una nuova offerta

La Juventus non ha dubbi e insiste per Koopmeiners, accostato anche al calciomercato Milan. Come riportato da Calciomercato.com la prossima proposta della Juve, potrebbe somigliare molto a quanto immaginato un anno fa dal ragazzo e dai dirigenti atalantini e va verso quota 50 milioni.

Non sarà una questione di ore, probabilmente neanche di giorni. Con la Juventus impegnata a Pescara contro il Brest e la stessa Atalanta con il focus massimo alle ultime amichevoli prima della Supercoppa Europea, questa situazione rischia di trascinarsi ancora, o comunque per un po’. Da parte della società bianconera c’è la volontà fermissima di puntare su Koop, e ora che le cessioni più remunerative sono state concluse (manca Chiesa, ma lì è tutto da vedere), l’assalto definitivo può partire, con l’ambizione di regalare l’olandese magari già per la prima di campionato. Thiago Motta farà intanto una virtù per ogni necessità, ma sa benissimo quanto quel vuoto tra centrocampo e attacco renda vulnerabile la sua idea di Juventus. Un passo alla volta e vedremo, e il prossimo rischia di essere assolutamente indicativo.