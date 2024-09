Calciomercato Milan, situazione STRAVOLTA! Sta succedendo di TUTTO, può partire

Calciomercato Milan, situazione completamente stravolta! Luka Jovic può partire nelle prossime ore. Cosa sta succedendo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Luka Jovic nel calciomercato Milan resta clamorosamente in bilico. L’attaccante serbo non ha partecipato alla gara di ieri sera contro la Lazio per una lombalgia ma è chiaro che l’arrivo di Abraham gli chiude ulteriormente gli spazi.

L’ex Fiorentina potrebbe partire in uno dei mercati ancora aperti nel mese di settembre ma è spuntata anche l’ipotesi per cui Fonseca, senza cessione, lo escluda dalla lista campionato. Prossime ore decisive.