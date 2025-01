Calciomercato Milan, Ibrahimovic pesca dalla MLS! Può arrivare lui, contatti in corso

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic può pescare dalla MLS per l’attacco: spunta Petar Musa come possibile sostituto di Jovic

Come riferito da TMW, il calciomercato Milan potrebbe pescare dalla MLS per l’attacco.

Petar Musa può essere il nome a sorpresa per il mercato europeo in questa sessione di gennaio. A lui sono interessate in Premier Nottingham Forest e Leicester City, ma il croato può tornare in lizza anche per l’attacco del Milan, in caso di addio (molto probabile) di Jovic. Avanza anche la pista francese, con una squadra della Ligue 1 che nelle ultime ore si è interessato all’attaccante, autore di una ottima stagione con la maglia di Dallas.