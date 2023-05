Calciomercato Milan, prende quota l’idea El Shaarawy: la situazione

Calciomercato Milan, l’ipotesi El Shaarawy comincia a prendere quota: senza rinnovo con la Roma ritorno possibile

Come riportato da calciomercato.com, l’ipotesi di un ritorno a Milanello di El Shaarawy nel prossimo calciomercato Milan prende sempre più quota.

Il Faraone per il momento dà priorità alla Roma per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma se non dovessero arrivare segnali concreti ha messo i rossoneri al primo posto della sua lista di preferenza. Dal canto loro Maldini e Massara hanno effettuato solo un sondaggio ma sarebbero pronti ad accelerare in caso di fumata nera dalla Capitale.