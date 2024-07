Calciomercato Milan: occhi su Spagna Francia, l’INTRECCIO che può accelerare le mosse dei rossoneri

Stasera in campo Spagna Francia. Il calciomercato Milan osserva interessato, dai rinnovi agli acquisti, l’intreccio con le idee rossonere

Il calciomercato Milan osserverà interessato Spagna Francia di Euro 2024 di questa sera. Da una parte ci sono Theo Hernandez e Maignan per cui si sta parlando di rinnovo con il club rossonero e dall’altra parte c’è chi rossonero potrebbe diventarlo, Morata, con il Milan che spinge per riportarlo in Italia, senza dimenticare Fofana e Rabiot.

Tutte trattative rimandate quando per Francia e Spagna sarà finito l’Europeo, ecco allora che in tal senso l’uscita dalla competizione di una delle due inevitabilmente può finire per accelerare le trattative.