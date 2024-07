Calciomercato Milan: una big di Serie A si inserisce per Brescianini, lo SCENARIO! Rossoneri alla finestra

Una nuova pretendente si inserisce tra Atalanta e Frosinone per Brescianini. Il calciomercato Milan osserva interessato

Ieri c’è stato un incontro fra Atalanta e Frosinone per Marco Brescianini. Nelle ultime ore però c’è una novità.

Come riportato da TMW Antonio Conte ha chiesto ai suoi uomini di mercato di provare ad anticipare la concorrenza per portarlo al Napoli. Le cifre non sarebbero un problema, anche se l’Atalanta per ora rimane avanti. Il calciomercato Milan osserva interessato visto che ai rossoneri spetta il 50% sul trasferimento.