Calciomercato Milan: l’INDIZIO sulla strategia rossonera, ecco su chi sta puntando il club

Il calciomercato Milan si muove in vista della sessione estiva. L’indizio che svela la strategia rossonera

La strategia di mercato del Milan è chiara: puntare su giocatori in grado di fare la differenza con la tecnica ma non solo, anche con il fisico. Romelu Lukaku è il prototipo di centravanti che vorrebbe inserire nella formazione 2024/2025.

Allo stesso modo, Fofana rappresenta quel tipo di giocatore solido a centrocampo, in grado di proteggere la difesa e di imporsi nei duelli fisici. Anche per la difesa e le fasce il club punta su profili fisicamente imponenti come Emerson Royal del Tottenham. Tutti indizi chiari, la nuova linea guida da seguire è questa.