Calciomercato Milan, il calciatore lascia il club: trasferimento a titolo definitivo

Calciomercato Milan – Arriva il comunicato ufficiale dei rossoneri: il giocatore lascia definitivamente il club

Il Milan è attivo sul calciomercato anche per quanto riguarda il Milan Futuro. I rossoneri oltre ad aver rescisso il contratto di Longo hanno annunciato la cessione di Antonio Gala al Foggia.

IL COMUNICATO – AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Antonio Gala al Foggia Calcio 1920. Il Club ringrazia Antonio per la professionalità che ha dimostrato in questi anni e gli augura le migliori soddisfazioni per la sua carriera.