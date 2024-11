Calciomercato Milan, blitz di Moncada! Colpo a sorpresa, arriva lui dalla Serie A

Calciomercato Milan, Moncada prepara il blitz: occhi dei rossoneri su Zemura dell’Udinese. C’è la strategia del Diavolo per il terzino

Importante aggiornamento sul calciomercato Milan della prossima estate. I rossoneri hanno già individuato un possibile rinforzo in difesa.

Secondo TuttoUdinese il Milan è infatti su Zemura dell’Udinese. Al momento non c’è trattativa tra i club, ma il gradimento nei confronti del giocatore sarebbe stato registrato. Il Milan vorrebbe bloccare subito l’esterno sinistro per poi averlo in rosa dalla prossima stagione.