Calciomercato Milan, l’innesto in difesa arriva dalla Spagna? Clamorosa indiscrezione, i rossoneri ci provano

Calciomercato Milan, il rinforzo per il reparto difensivo può arrivare dalla Spagna: occhi su Mosquera del Valencia. I dettagli

Importante aggiornamento fornito da Matteo Moretto sul calciomercato Milan per quanto riguarda il reparto difensivo:

PAROLE – «Nelle ultime settimane c’è stato un club che si è interessato a Cristhian Mosquera (difensore del Valencia) e questo club è il Milan: i rossoneri stanno sondando il terreno in vista di un possibile trasferimento per giugno. Il collega di Relevo Nacho Sanchís mi ha spiegato come i colloqui che Mosquera sta avendo con il Valencia per un rinnovo siano al momento in fase di stallo. Il motivo? La clausola. Il punto di disaccordo è che l’entourage vorrebbe una clausola da circa 25 milioni. È importante chiarire: il Valencia ascolterebbe sicuramente il Milan se mettesse 25 milioni, il fatto che non vogliano una clausola da 25M non significa che non verrebbe ceduto per quella cifra, ma che vogliono una clausola più alta per avere potere decisionale. A Mosquera resta un anno di contratto e il Valencia ritiene che se è per 25 milioni, quest’estate potrà sempre cederlo perché sa che avrà offerte. L’estate scorsa, infatti, l’Atlético Madrid ne ha fatta una da 20 milioni».