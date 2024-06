Calciomercato Milan, è LUI la riserva di Zirkzee! Missione a Londra, colpo LOW COST che fa felice Fonseca

Calciomercato Milan, è lui la riserva di Zirkzee! Pronta la missione a Londra per Armando Broja del Chelsea. Acquisto low cost?

Come riferito dal Corriere della Sera, il calciomercato Milan, concentratissimo sulla chiusura dell’operazione Zirkzee, ha deciso di acquistare anche una punta di riserva in vista della prossima stagione, al netto del destino di Luka Jovic.

Come riferito dal Corriere della Sera, l’identikit è quello di Armando Broja, attaccante in uscita dal Chelsea coi Blues che dovranno vendere diversi giocatori entro il 30 giugno per ottemperare agli obblighi del Fairplay finanziario. Broja potrebbe dunque arrivare con un’operazione low cost. Il Milan prepara la missione a Londra per la settimana prossima.