Calciomercato Milan: Ibrahimovic nasconde il MISTER X in attacco! Chi è il candidato “segreto”, c’è un NOME in pole

Calciomercato Milan: Ibrahimovic nasconde il Mister X in attacco! Chi è il candidato “segreto”, qual è il nome in pole position

C’è un Mister X, nascosto da Zlatan Ibrahimovic, per l’attacco estivo del calciomercato Milan. La conferenza stampa dello svedese in compagnia di Paulo Fonseca non è stata d’aiuto per svelare il nome del prossimo numero 9 rossonero, ma…

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, nonostante i tentativi di Zlatan di non rivelare il nome dell’obiettivo, è emerso che sia Alvaro Morata il candidato principale a sostituire il partente Olivier Giroud.