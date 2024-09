Calciomercato Milan, Ibrahimovic lo ACCONTENTA! Messaggio PRECISO, torna il sereno in casa rossonera

Calciomercato Milan, Ibrahimovic lo accontenta: messaggio preciso a Theo Hernandez, presto il rinnovo del contratto

Come riferito da Antonio Vitiello, c’è grande fiducia nel calciomercato Milan per il rinnovo di Theo Hernandez, calciatore che vuole rimanere in rossonero oltre la scadenza del contratto fissato al 30 giugno del 2026.

L’ex Real Madrid vuole lo stesso trattamento economico riservato a Leao, ovvero 7 milioni di euro, una cifra ampiamente alla portata del club rossonero. Prossimi mesi decisivi per accelerare sul tema.