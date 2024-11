Calciomercato Milan, Ibrahimovic avvisa il Barcellona: quello scenario è impossibile! C’entra Leao, svedese irremovibile

Calciomercato Milan, Ibrahimovic chiude al possibile inserimento di eventuali contropartite nell’affare Leao col Barcellona

Come riferito da Matteo Moretto, noto esperto di mercato e giornalista di Relevo, portale spagnolo, il calciomercato Milan, nella figura di Zlatan Ibrahimovic, ha preso una decisione molto precisa su Rafael Leao in ottica Barcellona.

Mendes è molto legato a Laporta, che stravede per Leao, ma il Barça naviga in una situazione finanziaria complicata e certi investimenti, specie a gennaio, difficilmente li farà. Inserire contropartite? Quelle forti guadagnano tanto per il tetto ingaggi rossonero.