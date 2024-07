Calciomercato Milan: Hummels PRENDE TEMPO con il Bologna, una solo certezza sul futuro

Hummels, ex Borussia Dortmund e accostato al calciomercato Milan, prende tempo prima di decidere il futuro

Hummels temporeggia. L’ ex Borussia Dortmund, accostato anche al calciomercato Milan, prende tempo prima di decidere la sua prossima squadra.

Come rivelato da Sky Sport, ha preso tempo con il Bologna con cui si sta iniziando a parlare concretamente di cifre e possibilità economica. L’unica certezza ad ora è che non vuole giocare più in Germania anche per non ritrovarsi contro il Borussia Dortmund, per questo avrebbe rifiutato l’offerta del Bayer Leverkusen.