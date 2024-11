Calciomercato Milan, intrigo Hummels: rapporto con la Roma ai titoli di coda? Clamoroso scenario per gennaio

Calciomercato Milan, intrigo Hummels: il difensore tedesco, accostato anche ai rossoneri in estate, può lasciare Roma a gennaio

Incredibile vicenda quella relativa a Mats Hummels, difensore della Roma accostato in estate anche al calciomercato Milan.

La sfortuna sembra perseguitare Mats Hummels. Il difensore tedesco, al centro di una campagna mediatica visto il suo mancato utilizzo con Juric, non giocherà anche la gara col Napoli. Il difensore è alle prese con un attacco febbrile. Il Corriere dello Sport aggiunge che non è neanche rientrato in Italia, fermandosi in Germania dove aveva trascorso il weekend. Con il contratto in scadenza a giugno, qualora dovesse non trovare spazio, potrebbe tornare in Bundesliga già a gennaio