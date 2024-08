Calciomercato Milan: accordo in CHIUSURA Gudmundosson Fiorentina, la CIFRA è da non credere!

L’ex obiettivo del calciomercato Milan Albert Gudmundsson è in chiusura con la Fiorentina. Ecco la folle cifra dell’operazione, i dettagli

E alla fine Alfred Gudmundsson sembrerebbe pronto a trasferirsi in un nuovo club. Di che squadra parliamo? Della Fiorentina, che secondo quanto rivela quest’oggi Tuttosport, sarebbe ormai ad un passo dal chiudere il colpo dal Genoa.

Per quanto riguarda le cifre di quello che per lunghi tratti è stato accostato al calciomercato Milan, si parlerebbe di un’operazione da 25 milioni di euro. Il tutto, per un prestito con obbligo di riscatto, con relativo contratto per il calciatore da 2,2 milioni di euro annui fino al 2029.