Calciomercato Milan, tutto su Santiago Gimenez: cifre e durata del possibile contratto

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez il nome per l’attacco rossonero. I dettagli del possibile accordo

Il Milan avrebbe già trovato un’intesa con Santiago Gimenez ed ora è al lavoro, insieme all’entourage dello stesso giocatore, per convincere il Feyenoord. In questa trattativa di mercato sarebbe attivo in prima linea anche Zlatan Ibrahimovic.

L’attaccante messicano avrebbe già un’intesa con il club fino al 30 giugno 2028 con opzione per un’altra stagione. Le cifre del contratto dovrebbero essere invece queste: 2.5 milioni di euro a stagione più bonus.