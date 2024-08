Hodzic Milan Futuro, è UFFICIALE: depositato il contratto in Lega! Tutti i DETTAGLI sul centrocampista classe 2005 e sull’operazione

Demirel Hodzic è un nuovo giocatore del Milan Futuro. Il club rossonero ha depositato il contratto in Lega Calcio del centrocampista classe 2005 che arriva a titolo definitivo dal Bologna per una cifra vicino ai 300mila euro.



Adesso si attende solo la nota ufficiale del club rossonero. Il mediano svedese, d’origine bosniaca, era arrivato in Emilia nel gennaio 2022 e ha collezionato in questi anni 54 presenze, con cinque reti, nell’Under 18 felsinea e 30 nella Primavera. Per lui ora ci sarà l’esperienza in Serie C con la maglia del Milan Futuro.