Calciomercato Milan, intrigo Reijnders! Rinnovo ad un passo ma permanenza certa solo in un caso. Ecco quale

Calciomercato Milan, il futuro di Reijnders resta un rebus nonostante l’imminente rinnovo di contratto: serve la Champions League

Come riportato da Tuttosport, è imminente nel calciomercato Milan la definizione del rinnovo di Reijnders.

Il Milan vuole blindarlo, per poter respingere con maggior forza e fermezza eventuali richieste da club di Premier League come, ad esempio, il Manchester City che probabilmente in estate affronterà una rivoluzione tecnica a livello di giocatori. Oltre al contratto, il Milan potrà dormire sonni tranquilli attorno al nome di Reijnders se riuscirà a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Già, perché la partecipazione alla massima competizione europea è spesso una condizione basilare per tutti i big di una squadra e non giocarla, oltre ai danni economici che ne comporterebbe vista l’enorme discrepanza d’introiti che c’è con l’Europa League, potrebbe causare anche dei malumori ne giocatori più rappresentativi e forti, vogliosi di stare tutti gli anni sotto le luci della ribalta che solo la Champions League ti può dare.