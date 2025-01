Calciomercato Milan Futuro, Kirovski chiude il colpo! Nuovo attaccante per Bonera, tutti i dettagli

Calciomercato Milan Futuro, Kirovski continua a rafforzare la rosa a disposizione di Daniele Bonera: preso Asanjii per l’attacco

Come riferito da Transfermarkt, il calciomercato Milan Futuro ha chiuso un importante colpo di mercato che va a rafforzare l’attacco a disposizione di Daniele Bonera.

Per il ruolo di centravanti, almeno per il futuro, il Milan ha già il colpo in canna: si tratta del giovane Levis Asanji, di cui si parla molto bene in Germania. Lunedì è atteso a Milano per le visite mediche.