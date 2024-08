Kalulu e Pobega LASCIANO il Milan? Le INDISCREZIONI trovano CONFERME: cosa filtra sul futuro dei due calciatori rossoneri. I dettagli

Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di TMW del mercato Milan, in particolare del futuro di Tommaso Pobega e Pierre Kalulu. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Per la difesa sono attese a breve novità per Kalulu. Sul fronte delle uscite c’è da capire ancora il futuro di Rugani, per il quale resta in ballo l’Ajax ma anche l’ipotesi Bologna. Mckennie, che continua a piacere alla Fiorentina, potrebbe anche rinnovare (ha il contratto in scadenza nel giugno 2025). In questo su Miretti c’è il Genoa, che sta valutando anche l’opzione Pobega».