Calciomercato Milan, Dybala VICINISSIMO a lasciare la Serie A! Ecco dove giocherà l’ex obiettivo rossonero nella prossima stagione. I dettagli

Svolta clamorosa sul futuro di Paulo Dybala, attaccante argentino accostato anche al calciomercato Milan.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, la squadra saudita dell’Al Qadsiah è vicina a un accordo con Paulo Dybala per un contratto triennale. Concordati stipendio e condizioni contrattuali, discussi i dettagli finali. Sono ancora in corso i colloqui tra l’AS Roma e il club saudita poiché la clausola rescissoria da 12 milioni di euro NON è più valida, essendo scaduta a luglio.