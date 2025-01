Calciomercato Milan, Furlani concede il via libera! Offerta da urlo ed esubero alla porta

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani, CEO rossonero, è pronto a chiudere la trattativa col Chivas per Luka Romero: i dettagli

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan è pronto a chiudere una cessione a titolo definitivo a sorpresa:

PAROLE – «Luka Romero é in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro all’Alaves. L’argentino però non sta trovando spazio tanto che il club basco sta anche meditando di chiudere anticipatamente il prestito. Soluzione che il Milan sta già prendendo in esame perché da qualche giorno è in trattativa con i messicani del Chivas Guadalajara, pronti a versare subito i 7 milioni nelle casse del club rossonero: manca il “sì” del giocatore che ci sta riflettendo su».