Calciomercato Milan, Furlani vuole LUI come terzino! Obiettivo caldo, cosa serve per chiudere

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani insiste per Emerson Royal come terzino destro della prossima stagione: serve lo sconto

Come riferito da Sky, il calciomercato Milan continua ad insistere per arrivare ad Emerson Royal, primo obiettivo del club rossonero per rinforzare la fascia destra di difesa.

Giorgio Furlani, AD del Diavolo, sta tenendo vivi i contatti cercando di ottenere uno sconto dagli Spurs: l’obiettivo è sborsare una cifra che con i bonus sia poco sotto quota 20 milioni di euro. Prossimi giorni decisivi.