Calciomercato Milan, l’avviso di Furlani: loro due a sorpresa nella lista dei cedibili. Ultime

Calciomercato Milan, c’è l’avviso di Giorgio Furlani: Loftus-Cheek e Chukwueze inseriti nella lista dei calciatori cedibili a gennaio

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan, oltre ad Emerson Royal, potrebbe perdere altre due pedine a gennaio:

PAROLE – «Oltre al terzino brasiliano, il club rossonero ha aperto inoltre alla cessione di Ruben Loftus-Cheek e Samu Chukwueze, anche per liberare spazio nelle liste sia in Serie A che in Champions, con l’arrivo di Kyle Walker previsto a ore. In Europa infatti il regolamento prevede infatti un massimo di 3 cambi nella lista che è stata invece precedentemente presentata a settembre, indipendentemente che siano giocatori stranieri o formati all’interno del club