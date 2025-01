Calciomercato Milan, Furlani fa muro! Top player incedibile, comunicazione già arrivata

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani fa muro: avviso al Barcellona, Rafael Leao è considerato assolutamente incedibile

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan non ha nessuna intenzione di privarsi di Rafael Leao:

PAROLE – «Secondo i quotidiani spagnoli vicini alle vicende del Barcellona, Rafael Leao è un obiettivo prioritario del club catalano in vista della prossima stagione. Il Milan non trema, anzi è tranquillo perché dal ragazzo sono arrivati segnali importanti: vuole vincere il secondo scudetto in rossonero. E l’arrivo in panchina di Sergio Conceiçao ha alimentato, ancora di più, il desiderio di rimanere ancora a lungo nel club che più di tutto ha investito e puntato su di lui. Leao resta al Milan».