Calciomercato Milan, Furlani DEPENNA il parametro zero? L’ULTIMA ipotesi ha del CLAMOROSO

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani potrebbe depennare il nome di Hermoso dalla lista dei possibili rinforzi: ipotesi clamorosa

Come riferito da TMW, il calciomercato Milan potrebbe depennare nelle prossime ore il nome di Mario Hermoso dai possibili rinforzi a parametro zero per la prossima stagione.

Il difensore classe ’95, attualmente svincolato, era stato sondato dai rossoneri come alternativa a Pavlovic. La chiusura dell’operazione con il Salisburgo però allontana lo spagnolo che a sorpresa potrebbe firmare un nuovo contratto con l‘Atletico Madrid.