Calciomercato Milan, Furlani fa i conti! Suggestione viva ma colpo quasi impossibile. Ultime

Calciomercato Milan, i rossoneri seguono con grande attenzione la situazione legata a Dani Olmo: suggestione viva ma colpo complicato

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan tiene i fari ben accesi in vista della sessione di trasferimenti invernale.

A partire dalla sentenza de LaLiga sul tesseramento di Dani Olmo per il Barcellona. Il suo nome, che certamente è gradito anche alla dirigenza milanista, può essere quella tessera del

domino che può creare occasioni oggi inesplorate, specie se non dovesse essere possibile il suo reintegro tra le fila dei blaugrana. Ad oggi, però, un profilo come quello di Olmo – per le capacità economiche del Milan – non è perseguibile.