Calciomercato Milan, doppio obiettivo a gennaio! A centrocampo può arrivare lui

Calciomercato Milan, gennaio si avvicina: doppio colpo in programma, a centrocampo il nome in pole è quello di Frendrup

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan è pronto ad entrare in azione già a gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

Milan, il mercato di gennaio non è vicino ma i rossoneri si guardano intorno. Morten Frendrup è il primo nome per il centrocampo, il Genoa chiede 20 milioni. Come vice-Pulisic, Chukwueze non sta convincendo e allora oltre a Skov Olsen si guarda anche a Domenico Berardi.