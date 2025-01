Calciomercato Milan, l’indiscrezione dall’Inghilterra fa impazzire i tifosi! Apertura del Manchester, Rashford può arrivare con quella formula

Condividi via email

Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra: il Manchester United starebbe aprendo al prestito secco di Rashford

Come riportato da Sky Inghilterra, ci sarebbe una clamorosa novità per il calciomercato Milan in riferimento al potenziale arrivo di Marcus Rashford.

Il Manchester United propende verso il prestito secco, se permettono a Rashford di partire a gennaio – poi rivalutare il suo futuro in estate. L’aggiunta di un’opzione verrebbe presa in considerazione – ma il prezzo dovrà essere giusto. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per capire l’evolvere definitivo della situazione.