Calciomercato Milan, Fonseca SORPRENDE tutti: «In entrata è CHIUSO! Ecco cosa dobbiamo fare ora». Le parole del tecnico portoghese in conferenza stampa

Fonseca ha parlato del calciomercato Milan in confereza stampa alla vigilia della sfida col Torino, sorprendendo tutti. Di seguito le parole del tecnico portoghese:

PAROLE – «No. Con l’arrivo di Fofana per me è chiuso in quanto ad arrivi. Dobbiamo far uscire giocatori perché ne abbiamo tanti».

CONFERENZA STAMPA DI FONSECA ALLA VIGILIA DI MILAN TORINO