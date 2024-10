Calciomercato Milan, nuovo attaccante in arrivo a gennaio? Fonseca spiega tutto in conferenza

Calciomercato Milan, l’annuncio di Fonseca in conferenza stampa alla vigilia di Milan Brugge. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Paulo Fonseca, alla vigilia del match di Champions League del Milan contro il Brugge, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni riguardo a un nuovo possibile innesto a gennaio.

NUOVO ATTACCANTE A GENNAIO – «Sono molto soddisfatto con i giocatori che ho. Non è normale avere Abraham e Jovic fuori, ma c’è Camarda e noi crediamo molto in lui. Non penso che abbiamo bisogno di altri giocatori in quella posizione».