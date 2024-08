Calciomercato Milan, tifosi PREOCCUPATI! ANEDDOTO choc su Fofana, clamorosa BEFFA

Calciomercato Milan, clamoroso aneddoto sulla trattativa Fofana con il Monaco: c’è il retroscena sull’inserimento del West Ham

Interessante retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport sul calciomercato Milan in riferimento alla trattativa Fofana con il Monaco.

Prima che in scena entrasse il West Ham con una proposta molto alta (35 mln), per Fofana il Milan aveva un accordo di massima con il Monaco da 14 milioni più bonus. Doveva definire la parte variabile, ma l’operazione sembrava destinata a chiudersi in fretta.