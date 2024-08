Calciomercato Milan: non solo Kalulu, Fonseca ne esclude altri due per il Torino, la DECISIONE dell’allenatore

Le convocazioni di Fonseca in vista del match del Milan contro il Torino forniscono più di un indizio di calciomercato

Scelta che fa riflettere. Le convocazioni di Fonseca in vista del match del Milan contro il Torino forniscono più di un indizio di calciomercato. Peppe di Stefano, intervenuto a Sky Sport ha fatto chiarezza:

LE PAROLE – «C’è una novità importante in vista del match di domani: Adli, Pobega e Kalulu non convocati. Evidentemente per ragioni di mercato, soprattutto l’ultimo che sappiamo qual’è la situazione»