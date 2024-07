Calciomercato Milan: Dovbyk resta un’OPZIONE, ecco perché può diventare una POSSIBILITA’ per l’attacco

Il calciomercato Milan non ha ancora trovato l’erede di Giroud. In tal senso ecco perchè Dovbyk resta un’opzione valida

Attaccante cercasi. Il calciomercato Milan non ha ancora trovato l’erede di Giroud. In tal senso ecco perchè Dovbyk resta un’opzione valida. Le ultime sulla trattativa con il Girona svelate da Sky Sport:

OPZIONE DOVBYK – «Proprio i tempi lunghi per Lukaku potrebbero spingere a guardare altrove. Il Milan ci sta lavorando per capire l’investimento e eventuale clausola da pagare, l’ingaggio e il cartellino. Ancora ci sono questi sondaggi economici da parte dei rossoneri per capire la quadra e a quel punto si potrà capire cosa fare»