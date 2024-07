Calciomercato Milan: dirigenza scatenata! Vogliono chiudere questi colpi nei prossimi giorni per il club rossonero

Secondo quanto riferito da Marco Demicheli a Sky Sport 24, la dirigenza del Milan è scatenata in queste ore. Dopo Morata e l’arrivo in serata di Pavlovic, i rossoneri sono pronti a far decollare il proprio calciomercato.

In pochi giorni, infatti, il club vuole chiudere per 3/4 colpi. I nomi sarebbero quelli di Emerson Royal, uno/due centrocampisti (Fofana e Samardzic?) e c’è in ballo la questione portiere dopo l’infortunio di Sportiello (nome in pole Scuffet).