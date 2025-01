Calciomercato Milan, intrigo internazionale! Ibrahimovic ci prova, queste le condizioni per il super colpo

Calciomercato Milan, prosegue l’intrigo legato a Marcus Rashford: può arrivare a Milanello solo a queste condizioni. Le ultime

Come riportato da The Athletic, il calciomercato Milan sta continuando a lavorare per cercare di portare a Milanello Marcus Rashford.

Rashford: stipendio troppo alto per quasi tutti i club. Richiederebbe una soluzione creativa e un aiuto da parte dello United. Fonti ritengono che l’Italia sia la destinazione più probabile e il Milan sta cercando un’ala, ma sulla destra. Le prossime settimane saranno decisive.