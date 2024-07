Calciomercato Milan: deciso il FUTURO di Calafiori, fissate le VISITE MEDICHE e FIRMA con questo club

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Calafiori. Il difensore però è destinato a lasciare la Serie A. Futuro deciso

Le frizioni nei giorni precedenti non hanno fermato la trattativa e ora si può considerare affare fatto: Riccardo Calafiori sarà un nuovo giocatore dell’Arsenal. Con il consueto “Here we go”, Fabrizio Romano ha annunciato lo scambio di documenti in corso tra il Bologna e i Gunners.

Nelle prossime ore verrà ufficialmente chiusa la trattativa e durante questa settimana ci saranno le visite mediche seguite dalla firma sul contratto che legherà l’ex Roma, accostato anche al calciomercato Milan, al club di Arteta.