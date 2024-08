Calciomercato Milan: DECISIONE presa sul vice Maignan, sarà lui a SOSTITUIRE l’infortunato Sportiello

Il calciomercato Milan si è mosso molto ma non interverrà per sostituire Sportiello dopo l’infortunio. Sarà lui il vice Maignan

L’infortunio di Sportiello ha messo un po’ spalle al muro il Milan, che – come evidenzia il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna – al momento in rosa non avrebbe un vice-Maignan di ruolo. Per ovviare a questo problema, nel corso di questo calciomercato, la dirigenza rossonera ha valutato diversi profili provenienti dalla Serie A, come ad esempio Simone Scuffett e Andrea Consigli, ma alla fine si è preferito sfruttare quelle risorse, seppur minime, in altri colpi più funzionali.

Per questo è stato promosso il giovane Lorenzo Torriani a secondo portiere del Milan