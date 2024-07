Calciomercato Milan: decisa la STRATEGIA per l’attacco, si punterà su loro due! La RIVELAZIONE

Il calciomercato Milan continua a muoversi per rinforzare l’attacco. In tal senso la strategia è decisa, la rivelazione

Idee chiare. Il calciomercato Milan continua a muoversi per rinforzare l’attacco. In tal senso la strategia è decisa, la rivelazione di Luca Cilli a Sky Sport durante l’edizione dedicata al mercato:

LE PAROLE – «Ci sono le idee e anche i nomi da concretizzare, l’idea più recente è quella di Morata. Sarà molto importante vedere come andrà a finire Spagna Germania, nel caso in cui al termine dell’Europeo i rossoneri capissero che Morata potrebbe accettare la proposta ci punterebbero con convinzione accontentando anche le richieste d’ingaggio. Poi ci sarebbe spazio anche per un altro attaccante. In tal senso c’è il discorso Lukaku. Sono queste le piste che stà seguendo il Milan al momento»