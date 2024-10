Calciomercato Milan, Furlani sorride! Commissioni alla portata, nessun nuovo caso Zirkzee: colpo possibile

Calciomercato Milan, Furlani può sorridere all’idea Jonathan David: commissioni inferiori all’affare Zirkzee. I dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan si sta guardando intorno per quanto riguarda possibili rinforzi per l’attacco in vista della prossima stagione.

Milan: David è sulla lista dei possibili obiettivi. C’è da valutare l’entità delle commissioni, che saranno elevate ma non sui livelli dell’affare Zirkzee, e dell’ingaggio. Rispetto all’olandese il vantaggio è quello di non dover pagare il cartellino. Le riflessioni sono tuttora in corso.